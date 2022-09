Nordex-Aktie: Turnaround geplatzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten ganze 40% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 9,50 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: Nordex-Aktie Auf Dekadensicht weist das Papier von Nordex einen Kurszuwachs von durchschnittlich +11,6% pro Jahr aus. Ein Einsatz in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 29.990 Euro geklettert. Indes ist das Anlage-Risiko...