Nordex-Aktie: Startschuss für ein Comeback?

Es ist ein recht ungewohntes Bild, die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) zwei Tage in Folge an der Spitze des MDAX zu sehen. Nachdem der Windturbinenbauer bereits am Mittwoch mit einem Plus von über 6% größter Gewinner im deutschen Nebenwerteindex war, belegte die Nordex-Aktie auch am Mittwochmorgen mit einem Kursgewinn von knapp über 2% Rang 1 im Index. Was befeuert den Aktienkurs von Nordex dieser Tage?