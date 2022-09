Nordex-Aktie: Shooting Star - muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie befindet sich seit Anfang Juli in einer intakten Aufwärtsbewegung. Von einem Kursniveau knapp unterhalb der 7,000-Euro-Marke sind die Notierungen Mitte August im Hoch bis auf 11,096 Euro geklettert. Anleger, die das Kaufsignal aus dem MACD am 7. Juli gehandelt haben, konnten sich so über Kurszuwächse von fast 40 Prozent freuen. Vorausgesetzt, dass sie auch beim Ausstieg perfektes Timing… Hier weiterlesen