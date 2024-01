Nordex Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nordex diskutiert, was sich in einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie widerspiegelt. Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass positive Themen dominieren, und dies spiegelt sich auch in den automatischen Analysen wider, die hauptsächlich "Gut"-Signale ergeben. Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft, wobei der RSI7 bei 17,37 liegt und eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 47,43 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Nordex mit 0 Prozent 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" macht. Die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr betrug -23,37 Prozent, was 28,67 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,23 Prozent, und Nordex liegt aktuell 29,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.