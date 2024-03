Nordex Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Nordex war in den letzten Tagen neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Nordex daher eine neutrale Einschätzung. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere negative Handelssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird Nordex daher von der Redaktion mit einem neutralen Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Nordex liegt bei 39,93 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 39,8 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung. Somit wird Nordex insgesamt mit "Neutral" für den RSI bewertet.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Nordex liegt auf 200-Tage-Basis bei 10,74 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis liegt der Durchschnitt bei 9,81 EUR, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Nordex also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Nordex eine Performance von -33,22 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -39,28 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag Nordex 38,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Nordex in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Nordex basierend auf der Anlegerstimmung und dem RSI, ein gutes Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren und ein schlechtes Rating im Branchenvergleich des Aktienkurses.