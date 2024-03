Nordex Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Nordex-Aktie wird technisch analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,74 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,525 EUR liegt, was einer Abweichung von -2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,81 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+7,29 Prozent) liegt, und somit zu einer "Gut"-Bewertung für Nordex führt. Insgesamt erhält Nordex basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Nordex in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben hauptsächlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite für Nordex beträgt derzeit 0 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass Nordex weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Nordex auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet. Die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite erhalten eine "Neutral"-Bewertung.