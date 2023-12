Nordex Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Nordex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,03 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -28,39 Prozent für Nordex führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,84 Prozent im letzten Jahr, und Nordex lag 27,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein prominenter Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezeichnet die Nordex-Aktie aufgrund eines RSI-Werts von 53,64 als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,93 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Nordex-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,3 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,844 EUR -12,88 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bezogen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Nordex-Aktie ein "Neutral"-Rating sowohl in der technischen Analyse als auch im Branchen- und Sektorvergleich.