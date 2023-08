Nordex-Aktie: Rasante Kursentwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hatte einen schwachen Start in die Woche und verfehlte frühzeitig den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt. Dieses Verhalten sendete ein klares Verkaufssignal aus, und das zu einem Zeitpunkt, der kaum ungünstiger hätte sein können. Inmitten eines insgesamt sehr schwachen Handels nutzten Anleger die Gelegenheit zur Gewinnmitnahme im großen Stil.

Der traurige Endstand ist ein Rückgang von rund 7,50 Prozent innerhalb von nur fünf Tagen. Der Börsenschluss am Donnerstag zeigte die Nordex-Aktie bei lediglich noch 10,91 Euro an und eine Verbesserung scheint nicht in Sicht zu sein. Am Freitag ging es mit weiteren Rückschlägen von 1,34 Prozent an den Markt.

Nordex: Keine rosigen Perspektiven

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels fiel der Kurs auf gerade einmal 10,70 Euro zurück. Es besteht das Risiko eines...