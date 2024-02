Nordex Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird errechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei der Nordex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,85 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Nordex.

Die Dividendenrendite von Nordex liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordex bei 10,81 EUR, während der Aktienkurs bei 9,504 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von -3,02 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nordex in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.