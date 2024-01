Nordex Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat in den letzten Tagen verschiedene Bewertungen in der technischen Analyse erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 11,16 EUR, während der aktuelle Kurs bei 10,4 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -6,81 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,19 EUR, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nordex liegt bei 17,37, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in Bezug auf Nordex. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Die Aktie erhält auch in Bezug auf die Häufigkeit der Diskussionen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Nordex in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,98 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie 26,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.