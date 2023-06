Nordex: Aktie mit Kurspotenzial - Das wahre Kursziel bei 14,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche eine neutrale Kursentwicklung hingelegt. Die Analysten sind jedoch optimistisch gestimmt und halten das mittelfristige Kursziel bei 14,48 EUR.

• Nordex legt um +0,52% zu

• Mittelfristiges Kursziel von 14,48 EUR bedeutet ein Potenzial von +24,40%

• Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +58,82%

Am Finanzmarkt hat die Nordex-Aktie am Vortag einen Anstieg um +0,52% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen insgesamt ein Plus von 0,47% verbuchen. Die Bankanalysten schätzen die Aktie als unterbewertet ein und sehen in ihr ein mittelfristiges Potenzial bis hin zum aktuellen Zielkurs von 14,48 EUR – eine Steigerung um satte +24,40%. Von den insgesamt 17 betrachteten Experten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und weitere vier als „Kauf“....