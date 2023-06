Nordex-Aktie: Kommt jetzt wieder Aufwind?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen drei Monaten per Saldo 27% an Wert verloren und ist am 03.05.2023 auf ein neues Sechs-Monats-Tief (10,44 Euro) gefallen. Aktuell notiert die Nordex-Aktie bei rund 11,20 Euro. Doch lohnt sich der Einstieg jetzt? Nordex-Aktie: Das langfristige Bild An der Börse legten Nordex-Aktien auf...