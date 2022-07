Nordex-Aktie: Kommt jetzt der große Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 42% an Wert eingebüßt und ist gestern auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen. Auf Drei-Monats-Sicht müssen Aktionäre des Windkraftanlagen-Herstellers sogar einen Kursverlust von ca. 53% verbuchen. Nordex-Aktie: Lohnt sich der Kauf jetzt? An der Börse legten Nordex-Aktien in der Zehn-Jahres-Betrachtung per saldo um...