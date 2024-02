Nordex Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Nordex wurde in den letzten zwei Wochen von Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Es wurden auch 9 klare negative Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion zu einer "Schlecht" Empfehlung kommt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nordex liegt bei 34,56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Nordex als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 13,73 insgesamt 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gründen eine "Gut" Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nordex-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung der Nordex-Aktie, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI und fundamentalen Faktoren.