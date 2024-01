Nordex Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Nordex-Aktie wird von der Redaktion hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedrig ist.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nordex zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (64) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (57,13) werden daher als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Nordex schwach ist. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ. Daher wird Nordex in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Allerdings ergaben sich auch 1 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale aus den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Nordex-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik, ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI und eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich des Sentiments und der Anleger-Stimmung.