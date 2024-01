Nordex Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Nordex zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv bewertet. Insgesamt lassen sich also fünf positive Handelssignale feststellen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität deuten auf eine positive Entwicklung hin. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert und das Unternehmen wurde vermehrt positiv diskutiert. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Nordex-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 63 und zeigt somit eine neutrale Bewertung für die Aktie. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (50,85) führt zu einer neutralen Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Nordex nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Nordex im letzten Jahr eine Rendite von -21,21 Prozent erzielt, was 28,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von 29,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.