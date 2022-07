Nordex-Aktie: Die Gelegenheit ist günstig?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie kann heute kräftig zulegen - aktuell steht ein Kursgewinn von rund 5% auf der Nordex-Kurstafel. Dabei ist die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers in den vergangenen sechs Monaten um knapp 40% in den Keller gefallen. Im Fokus: Nordex-Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist die Aktie von Nordex einen Gewinn von im Schnitt +10,0% jährlich aus. Eine Kapitalanlage...