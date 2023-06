- Nordex-Aktie: Geht es zurück zu alter Schwäche?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am heutigen Freitag zeigt sich keine Euphorie an der Börse, jedoch herrscht Erleichterung darüber, dass in den USA eine Einigung im Schuldenstreit erzielt werden konnte. Somit ist die nächste Finanzkrise mit unabsehbaren Folgen vorerst abgewendet.

Einige Aktien profitieren von dieser Entwicklung und Nordex tendiert im frühen Handel nach oben. Zugewinne von 0,70 % reichen allerdings nicht aus, um nachhaltige Signale zu senden. Der Kurs steigt lediglich bis auf 11,72 Euro an und wichtige charttechnische Indikatoren bleiben unerreicht.

Nordex: immerhin kein Absturz

Vor etwa einem Monat begann die Erholungsphase der Nordex-Aktie. Damals drohte diese schon in einstellige Kursregionen abzusinken; dass dies nicht geschah ist zumindest ein kleiner Erfolg für Bullen.

Dennoch bleibt die Aussicht auf eine Trendwende weiterhin ungewiss....