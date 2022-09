Nordex-Aktie: Die Erholung geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Nach einer Korrekturbewegung in der zweiten Augusthälfte geht es für die Nordex-Aktie seit Anfang September wieder in nördlicher Richtung. Am 1. September setzte der Kurs auf dem 50 %-Fibonacci-Retracement des Juli-Anstiegs auf und drehte anschließend wieder nach oben. Damit haben die Bullen verhindert, dass die Aktie in einen weiteren Abwärtstrend übergeht. Zum Ende der vergangenen Woche konnte sich das Papier… Hier weiterlesen