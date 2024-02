Nordex Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Aktie von Nordex wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Laut der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,73 eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,93) um 57 Prozent an, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Im Bereich der Dividende hingegen schneidet Nordex im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektrische Ausrüstung" (3,11 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab und erhält daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Nordex-Aktie liegt bei 10,81 EUR für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 10,6 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen Wert von 9,83 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Nordex eine Rendite von -33,22 Prozent aufweist, was mehr als 36 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die mittlere Rendite bei 3,16 Prozent, wobei Nordex mit 36,38 Prozent deutlich darunter liegt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt zeigt sich, dass Nordex je nach Analysekriterium unterschiedlich bewertet wird und verschiedene Stärken und Schwächen aufweist.