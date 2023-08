Nordex-Aktie: Doppelter Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der deutsche Windturbinenhersteller Nordex ist auf Wachstumskurs: Am Dienstag und Mittwoch meldete das Unternehmen beachtliche Erfolge.

Erheblicher Auftragseingang für Nordex

Einerseits, am Dienstag, kündigte Nordex an, dass es 49 Turbinen des Modells “N155/5.X” nach Kanada liefern und dort installieren wird. Diese sind speziell für den Windpark “Forty Mile” in Alberta vorgesehen, der von Renewable Energy Systems Canada Inc. entwickelt wurde. Die Inbetriebnahme des Parks ist für das erste Quartal 2025 geplant.

Andererseits gab es am Mittwoch eine Dreifach-Bestellung aus der Türkei für Nordex. Heitkamp Industrial Solutions GmbH, eine deutsche Tochtergesellschaft der türkischen Rönesans Holding, hat drei Bestellungen bei Nordex platziert. Alle Projekte sollen mit “N163/6.X-Turbinen” bestückt werden und beinhalten auch...