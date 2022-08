Nordex-Aktie: Deutschland zündet den Wind-Turbo!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex zieht Erfolgsbilanz: Wie der deutsche Windturbinenbauer kürzlich mitteilte, konnte man hierzulande allein im Juli Aufträge mit einer Gesamterzeugungskapazität von mehr als 100 Megawatt einheimsen. Nordex in Deutschland: Starke Auftragsbilanz im Juli Demnach hat Nordex im letzten Monat in Deutschland zehn neue Aufträge von unterschiedlichen Kunden erhalten, die unterm Strich 19 Windturbinen umfassen. Die Projekte sollen nach Konzernangaben in Baden-Württemberg,… Hier weiterlesen