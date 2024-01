Nordex Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex: Aktie unterbewertet, aber negative Jahresperformance

Nordex wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der elektrischen Ausrüstung eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,73, was 56 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,51 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung weist Nordex eine Rendite von -21,21 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des "Industrie"-Sektors liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,06 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Nordex mit 28,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordex-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (43) als auch auf 25-Tage-Basis (50,3) im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nordex ist gemischt. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch vier "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Insgesamt wird Nordex hinsichtlich der fundamentalen Bewertung als "Gut" eingestuft, während die Aktienkursentwicklung und die Anlegerstimmung eher als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet werden.