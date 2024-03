Nordex Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordex-Aktie liegt bei 1,72, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen überverkauften Zustand mit einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält die Nordex-Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 3,02 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordex-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,75 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,17 EUR, was einer Abweichung von +13,21 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 10,03 EUR eine über dem gleitenden Durchschnitt liegende Abweichung von +21,34 Prozent auf. Daher erhält die Nordex-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Nordex hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.