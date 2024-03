Nordex Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Nordex: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Nordex liegt bei 0 Prozent, was 3,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnete Nordex im letzten Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent, was 25,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 9,67 Prozent, und Nordex liegt aktuell 28,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Nordex überverkauft ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 20,09 bzw. 29,45, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. In diesem Abschnitt erhält das Nordex-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Nordex ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Handelssignalen. Die positiven Themen wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt aufgegriffen. In Bezug auf die Stimmung und Handelssignale wird Nordex daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Nordex aufgrund der Dividendenrendite und der Rendite im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche als unrentables Investment betrachtet werden sollte. Dennoch spiegeln die Stimmung und die Handelssignale ein positives Bild wider.