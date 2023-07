Nordex-Aktie: Bewertung von Nachfrage und Kursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex berichtet stetig über eine verstärkte Nachfrage nach Windparks in Europa und untermauert dies mit neuesten Aufträgen aus zwei Mittelmeerländern. Laut Unternehmensangaben werden in Spanien zwei zusätzliche Windparks mit einer Kapazität von 149 Megawatt errichtet. In Serbien ist die Inbetriebnahme eines 95-Megawatt-Standorts für das kommende Jahr geplant.

Dieses positive Signal wurde von den Aktionären gut aufgenommen, wobei die Nordex-Aktie im frühen Handel deutlich an Wert gewonnen hat. Bis zum Vormittag verzeichnete sie ein beachtliches Plus von 3,7 Prozent und der Kurs kletterte bis auf 11,92 Euro. Damit setzt sich die jüngste Erholung fort.

Nordex: Sorgen sind nicht gänzlich verschwunden

Trotzdem ist es eher unwahrscheinlich, dass daraus eine massive Rallye entstehen wird. Nordex hatte zwar nie Probleme mit...