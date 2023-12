Nordex Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung und Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Nordex ein viel diskutiertes Thema, wobei überwiegend positive Meinungen geteilt wurden. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Nordex, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nordex bei 11,2 EUR liegt, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 9,81 EUR liegt und somit einen Abstand von -12,41 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,16 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist die Nordex-Aktie unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Nordex liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 40,68 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,16, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Nordex-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.