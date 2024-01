Nordex Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordex-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (61) als auch der 25-Tage-RSI (52,54) deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung für Nordex hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Nordex eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines negativen Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung".

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordex darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält. Mit einem KGV von 13 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,47 liegt die Aktie etwa 56 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher nach den Bewertungen ein "Neutral"-Rating für Nordex aufgrund des RSI, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und eine negative Dividendenbewertung. Fundamental betrachtet wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet.