Nordex mit 80 MW-Auftrag plus 32 Jahre sichere Einnahmen. Und Acciona’s Pläne…

Nordex kämpft mit der Marge und muss ein schwaches 2022 verdauen. Vor kurzem eine Lösung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis die gleichzeitig eine Verwässerung für die Aktionäre ist: Darlehen der Hauptaktionärin über 346 Mio EUR mit 46 Mio EUR jährlichen Zinszahlungen wird zu zinsfreiem Eigenkapital – zum Preis von knapp 14% neuen Aktien. So wird nach dem sicheren Hauptversammlungsbeschluss am 27.03.2023 Accciona S.A, (ISIN: ES0125220311),die vor kurzem mit ihrem Joint-Venture-Partner Plug Power ein erstes Wasserstoffgrossprojekt in Spanien auf die Strasse brachte, ihren Anteil an Nordex weiter ausbauen – irgendwann eine Komplettübernahme möglich? Wer weiss. Auf jeden Fall ging Siemens Energy mit ihrer Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa diesen Weg. Acciona braucht allein für die ehrgeizigen Wasserstoffpläne auf der iberischen Während viele GW neue Solar- und Windenergieanlagen. Denn seit Vorlage der EU zu „erneuerbarem Wasserstoff“ ist klar, dass nur zusätzliche erneuerbare Energieanlagen für die Wasserstoffelektrolyse die maximale Förderbarkeit auslösen. Wäre also ein eigener Windanlagenbauer hier hilfreich? Wer weiss…

Und Nordex muss liefern – margenstarke Aufträge und möglichst langfristige, berechenbare Einnahmen. Passendes aus Litauen.

Und damit diese Eigenkapitalstärkung nicht verpufft und keine weiteren notwendig werden, ist es für Nordex wichtig, neue Aufträge mit auskömmlichen Margen einzusammeln, was zuletzt einige Male gelang (255 MW Estland mit 30 Jahre Wartung, 3 Aufträge mit insgesamt 345 MW). Und wichtig ist es den Anteil der wiederkehrenden, berechenbaren Einkünfte aus Wartungsverträgen möglichst zu erhöhen. Passend zu diesen Vorgaben scheint der heute gemeldete Auftrag aus Litauen zu sein:

Enefit Green bestellt bei Nordex 80 MW – plus 32-jährigen Wartunsgvertrag.

Die Nordex Group soll für den in den baltischen Staaten aktiven Energieproduzenten für den Windpark Kelme I in Litauen 14 Anlagen des Typs N163/5.X liefern. Darüber hinaus umfasst der Auftrag einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen mit einer Laufzeit von 32 Jahren. Die Inbetriebnahme der Turbinen ist für Ende 2024 vorgesehen. Und das war vielleicht nicht das letzte Wort über Kelme, denn der 80-MW-Windpark Kelme I in Litauen mit Anlagen des Typs N163/5.X soll die erste Phase eines dreiteiligen Entwicklungsprojektssein, das Enefit Green in Litauen umsetzen will.

Donatas Celesius, Geschäftsführer von Enefit Green in Litauen: „Enefit Green freut sich über die Zusammenarbeit mit Nordex in Litauen. Effiziente Technologie und eine verlässliche Partnerschaft sind entscheidend für die Erzeugung dringend benötigter erneuerbarer Energie. Bei der offenen Ausschreibung für unseren neuen Windpark haben wir nach einer Balance zwischen bestmöglicher Technologie und finanzieller Machbarkeit gesucht. Als vertrauenswürdiger Hersteller hat Nordex unsere Erwartungen erfüllt und gemeinsam können wir bereits 2024 grünen Strom liefern.“

Und Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group ergänzt: “Wir nehmen dank dieses weiteren Auftrags von Enefit Green weiter an Fahrt im Baltikum auf. Nach dem kürzlich erteilten Auftrag für den Windpark Sopi-Tootsi über 255 MW in Estland können wir jetzt in Litauen mit unseren Turbinen der 5-MW-Klasse punkten. Es freut uns sehr, dass Enefit Green auch im Windpark Kelme I auf unsere Anlagentechnologie setzt.”

Die Nordex Group hat in Litauen bisher Anlagen mit einer Kapazität von 132 MW verkauft, hiervon befinden sich aktuell 63 MW in der Errichtung.

Bei der geplanten – und durch die Acciona-Majorität auf der Hauptversammlung sicheren – Umwandlung von Schulden in neue Aktien hält sich der Verwässerungseffekt noch in „normalen Grenzen“ und das mit dem schönen Beieffekt rund 46 Mio EUR Zinsen zu sparen. Bilanziell wird die Nordex gestärkt aus dieser Transaktion hervorgehen und dazu wird die „Übernahmespekulation“ am Köcheln gehalten. Denn für Acciona wäre die wesentlich kleinere Nordex durchaus „verdaubar“. Und passend wäre sie auch…



