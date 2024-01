Nordea Bank Abp Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Nordea Bank Abp ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 3 schlechte Signale und 1 gutes Signal, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 10,2 EUR liegt, was als positiv eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst schloss bei 11,234 EUR, was einem Abstand von +10,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,73 EUR, was einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index gibt an, dass die Nordea Bank Abp-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 74,31, was als schlecht eingestuft wird, während der RSI25 bei 36,77 liegt, was als neutral gilt. Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Einschätzung auf Basis des Relative Strength-Index.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nordea Bank Abp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,87 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -8,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,47 Prozent im Branchenvergleich für Nordea Bank Abp. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance der Nordea Bank Abp deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.