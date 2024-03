Nordea Bank Abp Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Nordea Bank Abp-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 10,41 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 11,312 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +8,66 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,27 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nordea Bank Abp-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 8,16 Euro, was 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken" ist. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Nordea Bank Abp mit einer Rendite von 9,72 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,48 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 9,72 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.