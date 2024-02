Nordea Bank Abp Aktie: Viel Lärm um nichts!

Aktuell bietet die Aktie der Nordea Bank Abp eine Dividendenrendite von 6,82 %, was einen Mehrertrag von 1,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken darstellt. Dies macht die Dividenden des Unternehmens attraktiv und führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik mit "Gut".

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Aktie ebenfalls positiv. Mit einem aktuellen KGV von 8,05 liegt die Nordea Bank Abp unter dem Branchendurchschnitt von 18 Prozent. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 9,79 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nordea Bank Abp-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,716 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 11,09 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt und weist eine Abweichung von -3,37 Prozent auf. Insgesamt erhält die Nordea Bank Abp somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Kommentare und Themen rund um die Nordea Bank Abp-Aktie. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zudem wurden 2 exakt berechenbare Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.