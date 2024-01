Nordea Bank Abp Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Nordea Bank Abp wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,82 Punkten, was bedeutet, dass die Nordea Bank Abp-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 30,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an fünf Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nordea Bank Abp diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordea Bank Abp verläuft bei 10,14 EUR, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 11.226 EUR und hat damit einen Abstand von +10,71 Prozent aufgebaut. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 10,51 EUR angenommen, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In den letzten Wochen wurde bei Nordea Bank Abp eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden ebenfalls registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Nordea Bank Abp für diese Stufe daher ein "Schlecht".