Nordea Bank Abp Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs der Nordea Bank Abp hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 15,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +23,85 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite der Nordea Bank Abp um 26,45 Prozent höher. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie der Nordea Bank Abp investieren, können eine Dividendenrendite von 6,82 % erzielen, was einen Mehrertrag von 2,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nordea Bank Abp derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 11.338 EUR liegt, was einer Überperformance von +10,18 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 11,04 EUR, was einer Abweichung von +2,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung rund um die Nordea Bank Abp. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum zwei Handelssignale ermittelt, davon 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Nordea Bank Abp bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.