Nordea Bank Abp Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs der Nordea Bank Abp hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -5,51 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +21,38 Prozent im Branchenvergleich für Nordea Bank Abp. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -11,67 Prozent, wobei Nordea Bank Abp 27,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen hat die Aktie von Nordea Bank Abp ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,05, was 19 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (9,91). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Perspektive als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nordea Bank Abp in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab ein "Schlecht"-Signal, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die aktuelle Dividendenrendite für Nordea Bank Abp in Bezug auf das Kursniveau 6,82 Prozent auf, was 1,06 Prozent unter dem Mittelwert (7,88) für diese Aktie liegt. Somit erhält Nordea Bank Abp eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.