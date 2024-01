Nordea Bank Abp Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

Die Nordea Bank Abp-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt und wird auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 11,264 EUR, was einem Abstand von +11,19 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positives Signal, da die Differenz bei +7,58 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Nordea Bank Abp-Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einem "Gut"-Wert in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordea Bank Abp liegt bei 44,84, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was wiederum als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nordea Bank Abp-Aktie eine sehr gute Performance aufweist. Mit einer Rendite von 17,34 Prozent liegt sie deutlich über dem Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche, der bei -8,76 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Nordea Bank Abp-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Branchenvergleichs.