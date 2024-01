Nordea Bank Abp Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Nordea Bank Abp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Nordea Bank Abp überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Nordea Bank Abp in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Aufmerksamkeit und häufigere Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war häufig von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Daher erhält das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Gemäß der technischen Analyse ist die Nordea Bank Abp derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,16 EUR, womit der Kurs der Aktie (11.482 EUR) um +13,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,62 EUR, was einer Abweichung von +8,12 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.