Nordea Bank Abp Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument für die technische Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nordea Bank Abp betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,72 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,88, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Nordea Bank Abp eine Rendite von 17,34 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -9,15 Prozent, während die Nordea Bank Abp eine Rendite von 26,49 Prozent erzielte. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordea Bank Abp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,13 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,18 EUR weicht somit um +10,37 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 10,43 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+7,19 Prozent), was ein weiteres "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Nordea Bank Abp-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat getrübt war und daher als "Schlecht" bewertet wird, wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nordea Bank Abp-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating für das Sentiment und ein "Gut"-Rating für den Buzz.