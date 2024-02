Nordea Bank Abp Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Nordea Bank Abp-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 28,33 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus dem Bereich "Handelsbanken" liegt bei -6,41 Prozent, wobei die Nordea Bank Abp-Aktie aktuell um 22,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp-Aktie 6,82 Prozent, was 1,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nordea Bank Abp liegt bei 78,64, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung hat sich für Nordea Bank Abp in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.