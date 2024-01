Nordea Bank Abp Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs der Nordea Bank Abp hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +24,47 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu ist der Durchschnitt der Branche um -8,6 Prozent gefallen. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,88 Prozent hatte, liegt die Nordea Bank Abp um 24,75 Prozent darüber. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordea Bank Abp liegt bei 92,93, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 47,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat daher insgesamt 5 "Schlecht"-Signale herausgefiltert und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung ermöglicht.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Nordea Bank Abp-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,996 EUR lag, was einem Unterschied von +7,59 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 10,22 EUR entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,79 EUR führt zu einer ähnlichen Bewertung und ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Nordea Bank Abp-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.