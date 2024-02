Nordea Bank Abp Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividendenrendite für die Nordea Bank Abp beträgt derzeit 6,82 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 7,88 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 10,3 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 10,716 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,04 Prozent und eine Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 11,09 EUR, was zu einer Abweichung von -3,37 Prozent führt und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,05 auf, was 19 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Handelsbanken". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut". In den letzten 12 Monaten erzielte die Nordea Bank Abp eine Performance von 15,87 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -5,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,38 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -11,67 Prozent, wobei die Nordea Bank Abp um 27,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.