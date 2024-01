Nordea Bank Abp Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu bewerten. Aktuell weist die Nordea Bank Abp einen RSI-Wert von 92,93 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt hingegen einen RSI25-Wert von 47, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht" Einstufung für die RSI.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nordea Bank Abp ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen dominierten insbesondere negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 "Schlecht"-Signale und 1 "Gut"-Signal, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nordea Bank Abp. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit verstärkt im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordea Bank Abp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,22 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,996 EUR liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Nordea Bank Abp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.