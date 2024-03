Nordea Bank Abp Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Nordea Bank Abp hat eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,83 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nordea Bank Abp liegt derzeit bei 8,16, was 14 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 9,47. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält auf Basis des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Nordea Bank Abp um 12 Prozent höher, mit einer Rendite von 0,24 Prozent. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,48 Prozent. Auch hier schneidet die Nordea Bank Abp mit einer Rendite von 9,72 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordea Bank Abp-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse der Nordea Bank Abp ein "Gut"-Rating.