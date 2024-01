Norcros Aktie: Das hat Gewicht!

Die Norcros-Aktie erhält von Analysten insgesamt eine Bewertung von "Gut". Das Kursziel der Analysten liegt bei 365 GBP, was einer potenziellen Performance von 88,14 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 194 GBP gehandelt wird. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und die Analysten vergeben insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Norcros wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Norcros-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Norcros in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Häufigkeit der Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich für die Norcros-Aktie eine positive Bewertung von "Gut" auf Basis der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment neutral bleibt.