Norcros Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Dividendenrendite von Norcros liegt derzeit bei 7,18 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 165,63 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 190 GBP liegt, was einer Abweichung von +14,71 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 164,8 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +15,29 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Indikatoren erhält Norcros eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Norcros liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 36,79 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher eine neutrale Gesamteinschätzung abgegeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die in den letzten Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung erhält Norcros eine "Gut"-Einstufung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung Norcros insgesamt positiv bewertet wird.