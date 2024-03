Norcros Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Norcros ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Norcros bei -7,19 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauprodukte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,03 Prozent, wobei Norcros mit 9,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Norcros liegt bei 5,26 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,27 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird Norcros über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Norcros die Gesamteinstufung: "Neutral".