Norcom Information Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Norcom Information & weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -15,07 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 6,63 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Norcom Information & mit 21,7 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Norcom Information & liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,64, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Norcom Information & damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Norcom Information & als überbewertet, da das KGV mit 133,79 insgesamt 79 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" von 74,94. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Norcom Information & mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen von 17,66 %. Diese Differenz von 17,66 Prozentpunkten führt zu der aktuellen Einstufung "Schlecht".