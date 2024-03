Norcod As Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Norcod-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 23,44 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,3 NOK steht. Dies führt zu einer Bewertung von -47,53 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der Aktie liegt bei 13,7 NOK, was einem Abstand von -10,22 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Norcod-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Norcod für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Norcod-Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, wobei in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Norcod diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass an sieben Tagen positive Diskussionen überwogen, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Norcod insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norcod liegt bei 44,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Norcod-Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.