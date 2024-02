Norcod As Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt. Norcod wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 51,4 Punkten liegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 52,12 ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 1,245 EUR um -44,42 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (2,24 EUR) ab, was zu einer schlechten Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 1,26 EUR nahe dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-1,19 Prozent), was zu einem neutralen Rating führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz um Norcod gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Norcod überwiegend positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung und somit einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.