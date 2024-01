Norbit ASA Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Aktie von Norbit Asa zeigt interessante Ergebnisse. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 53,2 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 56,6 NOK liegt, was einer Abweichung von +6,39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Norbit Asa-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 55,05 NOK, was einer Abweichung von +2,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Norbit Asa, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Norbit Asa liegt bei 26,09, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,88 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.